Серхио Регилон рассказал, почему решил перейти в «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон прокомментировал своё решение перейти в лондонский клуб из мадридского «Реала». По словам испанца, он хотел поработать с Жозе Моуринью.
«Он тренер мирового уровня. Это серьёзно повлияло на моё решение о переходе. У меня был широкий выбор, но когда я услышал об интересе „Тоттенхэма“, то всё было просто.
Когда я прибыл сюда, то клуб меня приятно удивил. Инфраструктура, одноклубники, всё остальное. Стадион просто сумасшедший. Пока мне всё очень нравится.
В «Реале» я стал тем, кем являюсь, я вырос в этом клубе. Без него я был бы никем. Покинуть клуб было нелегко, но, думаю, я принял верное решение. Сложно было уезжать от семьи, но для меня Премьер-лига — лучший чемпионат в мире. Я счастлив быть здесь. Теперь хочу помочь «Тоттенхэму» выигрывать трофеи", — цитирует Регилона Sky Sports.
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