Журналист: «Ливерпуль» предложил € 70-75 млн за Кулибали. Столько просит де Лаурентис

Журналист Фабио Сантини поделился информацией о возможном уходе защитника Калиду Кулибали из «Наполи».



«У меня есть сенсационные новости о Кулибали. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на сенегальца, как и «ПСЖ». Но самым серьёзным претендентом является «Ливерпуль». Красные предложили «Наполи» сумму от € 70 млн до € 75 млн. Именно столько просит за игрока де Лаурентис (президент «Наполи». — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Сантини AreaNapoli со ссылкой на 7 Gold.



Напомним, «Ливерпуль» лишился основного защитника Вирджила ван Дейка. Голландец получил травму крестообразных связок колена в матче с «Эвертоном» (2:2) и выбыл из строя на долгий срок.



Кулибали перешёл в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. Контракт 29-летнего футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

Ван Дейк рискует не сыграть в этом сезоне. И заменить его некем Кажется, у «Ливерпуля» большие проблемы.