Источник: фамилия Черчесова звучала на совете директоров «Локомотива»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов мог возглавить «Локомотив».



«Фамилия Черчесова звучала на совете директоров «Локомотива» ещё до того, как он возглавил сборную. Тогда не срослось, но «Локо», как и любой солидный клуб, априори может интересовать каждого свободного тренера. Но слухи в последние годы не связывали Черчесова и «железнодорожников». Говорили только о «Спартаке», считая, что иная клубная мотивация в России у тренера может быть, а вот красно-белые просто обязаны попробовать получить наставника сборной.



Слухи были настолько сильны, что в новом контракте Черчесова с РФС публику больше всего волновал вопрос о возможном совмещении. Александр Дюков, казалось, раз и навсегда тему закрыл. Но она оказалась более живучей. Особенно когда у «Спартака» или «Зенита» дела идут с переменным успехом», — цитирует Казакова «Р-Спорт».

Уткин: Черчесов занимает не своё место