«Спартак» готов провести матч 13-го тура с «Ростовом» в гостях. Клуб готовит письмо в РПЛ

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что красно-белые готовят все необходимые документы для проведения матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в гостях.



«Направили письмо (о переносе матча. — Прим. «Чемпионата») в Ростов, в РПЛ готовим и направим в ближайшее время», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее в телеграм-канале «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ NEW» появилась информация, что встреча «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что после решения Роспотребнадзора о проведении матча на стадионе «Открытие Арена» без зрителей клубы договорились об обмене кругами, так как в Ростове разрешено проведение игр с болельщиками. «Чемпионат» обращался за комментариями в «Спартак», но там от комментариев отказались.