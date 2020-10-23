Автор хет-трика в составе «Лилля» Языджи — игрок недели в Лиге Европы

Атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи был признан лучшим футболистом в Лиге Европы по итогам минувшей игровой недели, сообщает пресс-служба УЕФА.

В голосовании 23-летний хавбек опередил форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса, нападающего «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо и полузащитника «Вильярреала» Такефусу Кубо, который выступает за жёлтых на правах аренды из мадридского «Реала».

В матче первого тура Лиги Европы «Лилль» провёл гостевой матч с пражской «Спартой». Юсуф Языджи оформил хет-трик и помог команде разгромить соперника со счётом 4:1.

«Лилль» занимает первое место в таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков. Команда забила 13 мячей в семи турах, пропустив при этом всего два.