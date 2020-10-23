Тикнизян: думаю, я и многие другие ожидали иного от результата матча с «Вольфсбергом»

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал дебют в еврокубках в матче с «Вольфсбергом» (1:1).

«Рад и счастлив дебютировать в еврокубках, но, с другой стороны, думаю, я и многие другие ожидали иного от своей игры и от результата. Выделить можно командную самоотдачу. Свои моменты во втором тайме не использовали, поэтому счет не самый хороший для нас.



Решения тренерского штаба я всегда воспринимаю нормально. Если быть объективным, по ходу первого тайма я заработал жёлтую карточку, ничего не создал в атаке, поэтому замена была закономерной.

Качество поля? Всегда стараюсь абстрагироваться от таких факторов, но, действительно, поле не позволяло комбинировать, играть в хороший футбол. Впрочем, соперник находился в таких же условиях.



Когда узнал, что выйду в старте, был спокоен. Еврокубки — Лига чемпионов, Лига Европы — большие турниры, но поле всегда прямоугольное, мяч круглый", — приводит слова Тикнизяна пресс-служба ЦСКА.