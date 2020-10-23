«Торино» упустил победу над «Сассуоло», ведя к 84-й минуте в счёте — 3:1

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Торино» одержал победу над «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник гостей Кароль Линетти, ему ассистировал Мергим Войвода. Во втором тайме счёт сравнял Филип Джуричич. Форвард Андреа Белотти вывел «Торино» вперёд на 77-й минуте. Спустя две минуты Белотти отдал голевую передачу на Сашу Лукича. Однако «Сассуоло» сравнял счёт — на 85-й и 86-й минутах встречи забили Влад Кирикеш и Франческо Капуто соответственно.

«Сассуоло» набрал 11 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (1) — на 19-м месте.