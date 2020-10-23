«Торино» упустил победу над «Сассуоло», ведя к 84-й минуте в счёте — 3:1
В матче 5-го тура итальянской Серии А «Торино» одержал победу над «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник гостей Кароль Линетти, ему ассистировал Мергим Войвода. Во втором тайме счёт сравнял Филип Джуричич. Форвард Андреа Белотти вывел «Торино» вперёд на 77-й минуте. Спустя две минуты Белотти отдал голевую передачу на Сашу Лукича. Однако «Сассуоло» сравнял счёт — на 85-й и 86-й минутах встречи забили Влад Кирикеш и Франческо Капуто соответственно.
«Сассуоло» набрал 11 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (1) — на 19-м месте.
- 24 октября 2020
-
00:48
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:02
-
22:46
-
22:41
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:36
-
21:19
-
21:06
-
21:01
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
19:53
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
Партнерский контент