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«Торино» упустил победу над «Сассуоло», ведя к 84-й минуте в счёте — 3:1

«Торино» упустил победу над «Сассуоло», ведя к 84-й минуте в счёте — 3:1
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Торино» одержал победу над «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник гостей Кароль Линетти, ему ассистировал Мергим Войвода. Во втором тайме счёт сравнял Филип Джуричич. Форвард Андреа Белотти вывел «Торино» вперёд на 77-й минуте. Спустя две минуты Белотти отдал голевую передачу на Сашу Лукича. Однако «Сассуоло» сравнял счёт — на 85-й и 86-й минутах встречи забили Влад Кирикеш и Франческо Капуто соответственно.

«Сассуоло» набрал 11 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (1) — на 19-м месте.

Италия - Серия А. 5-й тур
23 октября 2020, пятница. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 3
Торино
Турин
0:1 Линетти – 33'   1:1 Джуричич – 71'   1:2 Белотти – 77'   1:3 Лукич – 79'   2:3 Кирикеш – 84'   3:3 Капуто – 85'
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