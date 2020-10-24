Артём Милевский может пополнить состав кипрского «Пафоса»

35-летний нападающий клуба «Динамо Брест» Артём Милевский может подписать краткосрочный контракт с клубом чемпионата Кипра, информирует «Футбол 24».

Кипрский «Пафос» готов предложить экс-игроку киевского «Динамо» и российского «Тосно» соглашение сроком на 6 месяцев, которое начнёт действовать с января 2021 года. Его контракт с «Динамо Брест» истекает 31 декабря текущего года. Отметим, что уже сейчас за «Пафос» играют два клиента агента Милевского – это Артур Кузько и Орест Кузик.

В сезоне-2019/2020 Артём Милевский принял участие в 30 играх за «Динамо Брест» во всех турнирах, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

«Пафос» занимает 8-ю строчку в чемпионате Кипра, набрав 8 очков после 7 туров.