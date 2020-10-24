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Клопп: горжусь Рашфордом

Клопп: горжусь Рашфордом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением об общественной деятельности нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

Напомним, форвард убедил правительство Великобритании развернуть политику бесплатного школьного питания во время введённого из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. За это Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи.

«Я не уверен, что смогу найти слова лучше, чем те, что говорили другие, более умные люди, чем я. Но то, что начал Маркус, — это невероятно. При всём соперничестве между клубами, в такие моменты мы всегда едины. Приятно видеть, что парень, выросший в непростых условиях и одарённый невероятный талантом, не забывает о своём прошлом. То, что он вынужден это делать, печально, но в то же время замечательно. Надеюсь, его мама действительно гордится им. Я не знаю его, но даже я горжусь. Его деятельность — это чудесно», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи за помощь детям во время пандемии
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