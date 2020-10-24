Хавбек «Ювентуса» Маккенни вылечился от коронавируса

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни вылечился от коронавируса, сообщает официальный сайт туринского клуба. Результат нового теста Маккенни на коронавирус оказался отрицательным.



Напомним, «Ювентус» ушёл на самоизоляцию 14 октября, после того, как Маккенни заразился коронавирусной инфекцией. До него COVID-19 был диагностирован у Криштиану Роналду и тренера «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули. Накануне клуб объявил о выходе из карантина. В профилактическом мероприятии участвовал 61 человек.



Полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни перешёл в «Ювентус» на правах аренды в конце августа. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Италии. С 2017 года Маккенни вызывается в национальную команду США.

Хавбек «Ювентуса» Маккенни вслед за Роналду заразился коронавирусом