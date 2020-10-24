«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Фулхэм» – «Кристал Пэлас». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Кристал Пэлас».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В бригаду войдут ассистенты Дерек Итон и Тим Вуд. Резервный судья — Дин Уайтстоун.
«Кристал Пэлас» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 встречах набравший 13 очков. В тройку лидером также входят «Астон Вилла» (12) и «Лидс Юнайтед» (10).
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