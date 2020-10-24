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Сандро Шварц — об игре «Динамо»: защита низким блоком требует работы

Сандро Шварц — об игре «Динамо»: защита низким блоком требует работы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал тактику бело-голубых после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).

«Разбирали моменты на нашем теоретическом занятии — игру в атаке. Переходные фазы были нами хороши сыграны, также хорошо сыграли в глубину атаки. Защита низким блоком требует работы, на это потребуется время, и над этим мы планируем трудиться в дальнейшем», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (24).

«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Сандро Шварца
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