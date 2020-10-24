Сандро Шварц — об игре «Динамо»: защита низким блоком требует работы

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал тактику бело-голубых после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).
«Разбирали моменты на нашем теоретическом занятии — игру в атаке. Переходные фазы были нами хороши сыграны, также хорошо сыграли в глубину атаки. Защита низким блоком требует работы, на это потребуется время, и над этим мы планируем трудиться в дальнейшем», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (24).
- 24 октября 2020
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
17:10
-
17:06
-
17:06
-
16:57
-
16:55
-
16:54
-
16:52
-
16:40
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:51
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:12
-
15:10
-
15:07
-
14:41
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:49
-
13:30
-
13:29