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«Барселона» — «Реал»: Федерико Вальверде открыл счёт на 5-й минуте встречи

«Барселона» — «Реал»: Федерико Вальверде открыл счёт на 5-й минуте встречи
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде открыл счёт на 5-й минуте встречи с «Барселоной» в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Сегодня, 24 октября, проходит матч «Барселона» – «Реал». Встреча 7-го тура испанского чемпионата проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Встреча началась в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В бригаду вошли ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный судья — Хорхе Диас Эскудеро.

Мадридский «Реал» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 6 встречах набравший 11 очков. В тройку лидеров испанского турнира также входит «Вильярреал» (11).

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