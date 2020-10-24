«Краснодар» — «Спартак»: Мозес — в старте, у хозяев — всего 5 человек на скамейке запасных

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Краснодар» — «Спартак». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.



Запасные: Синицын, Городов, Мацукатов, Уткин, Сабуа.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.



Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Умяров, Маркитесов, Оганесян, Кокорин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).