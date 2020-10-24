Семак — о проигрыше «Рубину»: не думаю, что можно проводить параллели с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:2).

«Вышли неплохо с точки зрения движения, желания. Имели небольшое преимущество. Счёт мог быть и в нашу пользу, но дали пробить Йевтичу, они забили. Ошибаемся в обороне, а в атаке не забиваем мячи, которые нам нужны для побед. Будем разбирать ошибки и готовиться к следующему матчу.



Не думаю, что можно проводить параллели с „Брюгге“. Забитый мяч сыграл с нами плохую шутку. Стали играть излишне спокойно в обороне. Неправильно среагировали. Во втором тайме играли неплохо. Может, кому-то не до конца знакомы позиции, но все всё понимают. Мы выбираем модель и структуру, в которую легче встроить игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.