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Семак — о проигрыше «Рубину»: не думаю, что можно проводить параллели с «Брюгге»

Семак — о проигрыше «Рубину»: не думаю, что можно проводить параллели с «Брюгге»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:2).

«Вышли неплохо с точки зрения движения, желания. Имели небольшое преимущество. Счёт мог быть и в нашу пользу, но дали пробить Йевтичу, они забили. Ошибаемся в обороне, а в атаке не забиваем мячи, которые нам нужны для побед. Будем разбирать ошибки и готовиться к следующему матчу.

Не думаю, что можно проводить параллели с „Брюгге“. Забитый мяч сыграл с нами плохую шутку. Стали играть излишне спокойно в обороне. Неправильно среагировали. Во втором тайме играли неплохо. Может, кому-то не до конца знакомы позиции, но все всё понимают. Мы выбираем модель и структуру, в которую легче встроить игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Рубину»
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