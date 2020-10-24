«Краснодар» — «Спартак»: Эсекьель Понсе вывел гостей вперёд

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 13-й минуте открыл счёт в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Длинный заброс от Айртона — Ларссон здорово зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Понсе продавил Чернова и пробил в противоход Сафонову.
Встреча началась в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Спартак».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (18) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 12 встречах набравший 24 очка.
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