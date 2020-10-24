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Арбитр Федотов: первый гол «Спартака» «Краснодару» был забит с нарушением

Арбитр Федотов: первый гол «Спартака» «Краснодару» был забит с нарушением
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом «Спартака» в ворота «Краснодара». Счёт — 2:0 в пользу гостей, перерыв.

«Первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара» нельзя было засчитывать, он был забит с нарушением. Это не проблема Безбородова, а вопрос к VAR, на котором сидит Левников. У Безбородова это не нарушение, но Понсе отталкивал защитника хозяев. VAR должен был вмешаться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживат встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе ФК «Краснодар». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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