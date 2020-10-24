Все клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов, потерпели домашние поражения в РПЛ

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» потерпели домашние поражения в 12-м туре Российской Премьер-Лиги в преддверии второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Петербургский клуб уступил «Рубину» (1:2), «железнодорожники» не смогли обыграть «Ротор» (1:2), а «быки» ничего не смогли противопоставить «Спартаку» (1:3).

«Зениту» в среду, 28 октября, предстоит сыграть на выезде с дортмундской «Боруссией». В этот же день «Краснодар» дома сыграет с «Челси». «Локомотив» во вторник, 27 числа, примет мюнхенскую «Баварию».

В первом туре главного еврокубкового турнира ни одному из клубов России не удалось одержать победу. «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), «Локомотив» поделил очки с «Зальцбургом» (2:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1).