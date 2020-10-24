Марко Николич: поздравляю «Ротор» с победой. Такие матчи убивают

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение в матче с «Ротором» (1:2).

«Поздравляю «Ротор» с победой. Такие матчи убивают, когда пропускаешь после таких моментов, как мы сегодня. Может, не было стопроцентной концентрации. Мы говорили, что это самый важный матч и не будет легко, но потеряли дисциплину. Так бывает. У соперника было два момента, у нас – много. Продолжаем работать, двигаемся дальше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Кипер «Локо» отразил пенальти, но Фламарион Жовину Филью, успев на добивание, головой в падении переправив мяч в ворота. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт. Во втором тайме «Ротор» вышел вперёд — Андрес Понсе дождался передачи к линии штрафной, прицелился и с левой пробил в дальнюю девятку. На 83-й минуте Антон Миранчук с пенальти пробил в штангу.