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Тедеско: у Максименко выскальзывали мячи, но он провёл прекрасный матч

Тедеско: у Максименко выскальзывали мячи, но он провёл прекрасный матч
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«В первом тайме контролировали игру, забили два гола, что помогло нам почувствовать уверенность. Но при счёте 2:0 всегда есть риск: соперник забивает, становится опасно, команда нервничает.

Во втором тайме «Краснодар» стал обострять, большее количество их игроков подходило к нашей штрафной, так что наши защитники просели чуть ниже. Но помогли изменения в игре. Когда на поле вышел Умяров, мы перестроились на игру с одним опорным полузащитником и двумя восьмёрками, это добавило нам стабильности. Гол Джордана – точка в этой игре.

Что творилось с Максименко до перерыва? Сегодня на поле вышли два молодых и талантливых игрока. У Максименко в первом тайме были разные моменты: да, из рук выскальзывали мячи, которые надо было фиксировать, но это объясняется тем, что поле достаточно мягкое и скользкое. Во втором тайме он сыграл увереннее и часто спасал команду. Суммарно по моментам – провёл прекрасный матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

«Первый тайм – топ. Второй – не топ». Тедеско на русском — о матче с «Краснодаром»
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