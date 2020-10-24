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Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Болонью»

Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Болонью»
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» переиграл «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:1.

На 54-й минуте встречи счёт отрыл полузащитник «Лацио» Луис Альберто. Второй гол забил нападающий римлян Чиро Иммобиле, ему ассистировал хавбек Мохамед Фарес. В добавленное время защитник болонцев Лоренцо Де Сильвестри отыграл один мяч.

На 14-й минуте полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг забил гол, однако после видеопросмотра главный судья встречи Массимилиано Иррати отменил взятие ворот.

«Лацио» набрал 7 очков в пяти матчах и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (12), который провёл четыре матча.

Италия - Серия А. 5-й тур
24 октября 2020, суббота. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Болонья
Болонья
1:0 Альберто – 54'   2:0 Иммобиле – 76'   2:1 Де Сильвестри – 90+1'
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