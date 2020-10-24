Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Болонью»
В матче 5-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» переиграл «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:1.
На 54-й минуте встречи счёт отрыл полузащитник «Лацио» Луис Альберто. Второй гол забил нападающий римлян Чиро Иммобиле, ему ассистировал хавбек Мохамед Фарес. В добавленное время защитник болонцев Лоренцо Де Сильвестри отыграл один мяч.
На 14-й минуте полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг забил гол, однако после видеопросмотра главный судья встречи Массимилиано Иррати отменил взятие ворот.
«Лацио» набрал 7 очков в пяти матчах и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (12), который провёл четыре матча.
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