Аспиликуэта — об эпизоде в матче с «Манчестер Юнайтед»: VAR может работать лучше

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о спорном эпизоде, произошедшем в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0).



Напомним, в одном из моментов игрок «красных дьяволов» Гарри Магуайр придержал испанского футболиста. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон не стал даже прибегать к помощи VAR.



«Уверен, VAR может работать лучше. Ситуация была спорной. Так почему бы не потратить 20 секунд, чтобы пересмотреть эпизод? Да, такое случается, это футбол. Не считаю, что пенальти необходимо назначать после любого контакта», — приводит слова Аспиликуэты Sky Sports.

«Челси» набрал 9 очков в шести матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (7) — на 15-м месте.