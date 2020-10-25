Чернов: раньше благоговел перед знаменитыми партнёрами: «О, Халк! Сыграю аккуратнее»

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов ответил на вопрос, что он считает двигателем своего прогресса.

«Повзрослел и переоценил какие-то вещи. Раньше слишком благоговел перед знаменитыми партнёрами: «О, Халк! Я же тебя раньше только по телевизору видел. Ну, тут я тебя трогать не буду, сыграю поаккуратнее».

Но в «Ростове» я изменился. Там тоже собраны очень квалифицированные футболисты, но я почувствовал себя с ними наравне. Повзрослел, успокоился и стал чувствовать себя гораздо увереннее как в коллективе, так и на поле. Благодарен тренерскому штабу «Ростова», который поверил в меня и помог раскрыться. В «Краснодаре» тоже отличные специалисты. Уверен, здесь я стану ещё сильнее", — цитирует Чернова пресс-служба клуба.