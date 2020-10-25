Федун предложил Нурмагомедову провести бой на стадионе «Спартака»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун предложил чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести бой на «Открытие Арене» в случае возобновления спортивной карьеры.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой. Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара.

Уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру. Однако если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытие Арене», где он получит лучшую поддержку 50 тысяч верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома", — цитирует Федуна «Р-Спорт».