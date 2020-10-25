Радимов: для тех, кто восторгается Мозесом. Шюррле тоже неплохо начинал

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об игре нигерийского полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса, вспомнив экс-форварда красно-белых Андре Шюррле.
«Для тех, кто восторгается Мозесом, Шюррле тоже неплохо начинал», — написал Радимов в своём «твиттере».
29-летний Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года из лондонского «Челси» на правах аренды с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.
«Спартак», набрав в 12 турах 27 очков, занимает первое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч красно-белые проведут 31 октября на своём поле с «Ростовом».
- 25 октября 2020
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