Глава совета директоров «Уфы»: фанаты не знают, что я сделал для сохранения команды

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).

«Вторая половина первого тайма и первая половина второго настраивают на положительный лад. Обвинить особо некого. Я бы хотел быть болельщиком, который засыпает мои социальные сети проклятиями, хотел бы найти виноватого. Жалко, что они не знают, что я сделал для того, чтобы команду сохранить. Но история всех рассудит, а пока пусть ругаются», — приводит слова Мурзагулова «Р-Спорт».

Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.