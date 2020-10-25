Глава совета директоров «Уфы»: фанаты не знают, что я сделал для сохранения команды
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).
«Вторая половина первого тайма и первая половина второго настраивают на положительный лад. Обвинить особо некого. Я бы хотел быть болельщиком, который засыпает мои социальные сети проклятиями, хотел бы найти виноватого. Жалко, что они не знают, что я сделал для того, чтобы команду сохранить. Но история всех рассудит, а пока пусть ругаются», — приводит слова Мурзагулова «Р-Спорт».
Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.
Рахимов: «Уфа» сыграла глупо, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве
- 25 октября 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:33
-
22:10
-
22:10
-
21:58
-
21:56
-
21:42
-
21:38
-
21:21
-
21:21
-
20:55
-
20:53
-
20:51
-
20:38
-
20:17
-
20:16
-
20:02
-
19:57
-
19:54
-
19:30
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:17
-
19:12
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:49
Партнерский контент