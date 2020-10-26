«Монако» без Головина проиграло «Лиону» со счётом 1:4

В матче 8-го тура «Лион» одержал победу над «Монако». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Счёт на 12-й минуте встречи открыл Мемфис Депай. Хозяева провели атаку «три в два», Депай получил передачу в центре штрафной, откуда пробил точно в угол ворот. Преимущество лионцев удвоил Карл Токо Экамби, который получил передачу Кадевере в чужой штрафной, после чего направил мяч в ворота.
На 41-й минуте Уссем Ауар довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. Спустя три минуты Токо Экамби оформил дубль. Единственный гол монегасков во втором тайме забил Виссам Бен-Йеддер с 11-метровой отметки.
«Лион», набрав 13 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» (11) занимает 12-е место.
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