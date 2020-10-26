«Почеттино не нуждается в деньгах». Капелло – о вероятности прихода тренера в «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить петербургский «Зенит».
«Почеттино — это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или Российской Премьер-Лиге, нужно делать очень много.
Реально ли это? Думаю, вряд ли. Почеттино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что «Тоттенхэм Хотспур» выступал очень хорошо при нём», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги. Ранее появлялась информация, что Маурисио контактировал с мадридским «Реалом».
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