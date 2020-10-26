М. Фернандеш: Италия подходит Миранчуку, там он выходит на поле против звёзд

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш, выступающий за турецкий «Кайсериспор», поделился мнением о переходе экс-полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Я не удивлён, что Алексей поменял чемпионат. Игрок такого уровня должен выступать в Европе, расти дальше. Сейчас он в лучшей лиге, выходит на поле против звёзд — это совсем другой уровень. Италия подходит Миранчуку. Там физически сильная лига, много внимания уделяют тактике. Он сильно прибавил в этих компонентах. Если позже он соберётся в Испанию или Германию, ему будет проще.



Может ли Антон повторить путь брата и перебраться в будущем в Европу? Антон — сильный игрок. Сложно сказать, как сложится его карьера, но все качества для выхода на другой уровень у него есть», — приводит слова Фернандеша «Российская газета».