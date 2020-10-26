Мануэл Фернандеш оценил шансы «Локомотива» и «Краснодара» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился мнением о шансах российских клубов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«У „Локомотива“ есть возможность попасть в Лигу Европы. Это тоже успех. „Бавария“ наверняка займёт первое место, потому что они вообще находятся на другом уровне. С „Атлетико“ всегда очень тяжело играть. Не зря они столько лет противостоят „Реалу“ и „Барселоне“, дважды участвовали в финале Лиги чемпионов. Нужно верить в лучшее, но, если быть реалистами, „Локомотив“ ждёт борьба за третью строчку с „Зальцбургом“.

«Краснодару» будет очень сложно. «Челси» выглядит фаворитом. Клуб летом усилился, у них куча звёзд. «Севилья» совсем недавно завоевала Лигу Европы, и у неё есть опыт выступления на таком уровне. «Ренн» — одна из лучших французских команд. Да, здесь нет таких грандов, как «Реал», «Барселона» или «Бавария», но «Краснодару» будет непросто бороться за выход из группы. Скорее всего, придётся сражаться за третье место", — приводит слова Фернандеша «Российская газета».