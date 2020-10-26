Голкипер Михел Ворм завершил карьеру в 37 лет

Голландский голкипер Михел Ворм объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

«Я решил уйти из профессионального футбола. В детстве я не мог и представить, что смогу подписать первый профессиональный контракт с „Утрехтом“, дебютировать в составе „Ден Боша“ в аренде, вернуться в „Утрехт“, а затем перебраться в европейский футбол. Кроме того я получил возможность сыграть в Премьер-лиге за „Суонси“, стать частью их истории, взяв первое очко в истории клуба в Премьер-лиге. Игра с лучшими футболистами дала мне возможность развиваться и перейти в „Тоттенхэм Хотспур“, с которым мы прошли невероятный путь в финал Лиги чемпионов. Я благодарен за то, что играл за все эти клубы.

Для меня было большой честью представлять свою страну на международных турнирах. Я искренне благодарен за то, что являюсь частью великой истории моей страны. Золотая медаль на молодёжном чемпионате Европы U21, серебряная медаль на чемпионате мира 2010 года и бронзовая — на ЧМ-2014.



На этом пути я играл и тренировался с лучшими футболистами и тренерами в мире. Каждому из вас я говорю: «Спасибо!» Также я говорю фанатам: «Спасибо! Продолжайте поддерживать команды, даже несмотря на то, что мы живём в такое время, когда это становится трудно и приходится болеть на расстоянии. Но независимо от расстояния, поверьте мне, что вы, фанаты, даёте нам энергию, чтобы делать невозможное возможным», — написал Ворм в своём «инстаграме».