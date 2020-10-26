Николич: Зе Луишу необходимо ещё немного времени, чтобы подготовить себя на 100 процентов

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии нападающего команды кабовердийца Зе Луиша.

«Зе Луиш провёл недолгое время с нами. Ему необходимо ещё чуть-чуть времени, чтобы подготовить себя на сто процентов на уровне физподготовки. Он хороший игрок и хороший парень», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Зе Луиш перешёл в «Локомотив» в октябре 2020 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), в которых отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2023 года.

«Локомотив», набрав в 12 турах 21 очко, занимает 4-е место в РПЛ.