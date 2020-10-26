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Гвардиола: постараюсь выиграть ЛЧ с «Сити», уже 250 раз отвечал на этот вопрос

Гвардиола: постараюсь выиграть ЛЧ с «Сити», уже 250 раз отвечал на этот вопрос
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции высказался о возможной победе команды в Лиге чемпионов.

«Думаю, я уже отвечал на этот вопрос 250 раз. Мы постараемся выиграть, как пытаемся сделать это каждый год. Было важно начать турнир с домашней победы. Побеждать на своем поле — это самое важное. Завтра мы проведём второй матч. Хотим выиграть и его.

Это мечта, но сейчас самое важное — выйти из группы. Первый матч был сложным. Сейчас мы проведём вторую игру, а во Франции всегда трудно играть. Это вызов, который позволит нам сделать шаг вперед», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Завтра, 27 октября, «Ман Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против марсельского «Олимпика». Начало матча — в 23:00 мск.

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