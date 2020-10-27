Хосеп Гвардиола — о ситуации с контрактом Агуэро: я не хочу говорить об этом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил ситуацию с нападающим Серхио Агуэро, который летом может стать свободным агентом. Аргентинец провёл за «горожан» 373 матча и забил 255 голов.

«Продление контракта с Агуэро? Я не знаю. Не хочу говорить об этом, потому что я не вовлечён в этот процесс. Если бы я занимался ещё и контрактами, то в сутках должно было быть 48 часов, а не 24! Я хочу лишь, чтобы Серхио был в форме. Хочу, чтобы он вернулся и был готов как можно лучше.

Нам очень его не хватает. То, что он сделал для клуба, это нечто выдающееся. Он будет легендой клуба. Мы хотим ещё наслаждаться его игрой, но всё зависит от его физического состояния", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее стало известно, что Агуэро из-за травмы бедра пропустит не менее двух недель.