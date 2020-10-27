«Боруссия» М — «Реал»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мёнхенгладбахской «Боруссии» и мадридского «Реала» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбах. Начало — в 23:00. мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Реал».
«Боруссия»: Зоммер, Ляйнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Крамер, Нойхаус, Хофман, Штиндль, Тюрам, Плеа.
Запасные: Грюн, Зиппель, Вендт, Янчке, Ланг, Вольф, Бенеш, Лацаро, Райц, Эмболо, Херрман, Траоре.
«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Васкес, Каземиро, Вальверде, Кроос, Асенсио, Винисиус, Бензема.
Запасные: Альтубе, Лунин, Милитао, Марсело, Иско, Модрич, Азар, Йович, Родриго, Сантос.
Обслужит матч израильская бригада арбитров под руководством Ореля Гринфилда, ассистировать будут судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони.
- 27 октября 2020
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