Мостовой: Зе Луиш был обязан отдать пас. Нужно интуитивно знать, что бежит партнёр

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об эпизоде, произошедшем во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2).

Напомним, на 77-й минуте встречи форвард «железнодорожников» Зе Луиш влетел в штрафную и пробил в дальний угол — мяч прокатился недалеко от штанги. При этом рядом с ним бежал свободный партнёр по команде Рифат Жемалетдинов.

«Зе Луиш при выходе один на один был обязан покатить на партнёра, но не сделал этого. Не знаю почему, это вопрос к нему. Может, не посмотрел, может, партнёр не кричал. Но в таких моментах интуитивно нужно знать, что человек бежит справа. Я говорил, что он должен играть, потому что это как раз тот футболист, который навязывает борьбу, цепляется, бьётся. Первый пас он сделал, а если бы и второй сделал, то вообще был бы героем. В любом случае он был одним из лучших, всю борьбу выигрывал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.