Мостовой: Зе Луиш был обязан отдать пас. Нужно интуитивно знать, что бежит партнёр

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об эпизоде, произошедшем во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2).
Напомним, на 77-й минуте встречи форвард «железнодорожников» Зе Луиш влетел в штрафную и пробил в дальний угол — мяч прокатился недалеко от штанги. При этом рядом с ним бежал свободный партнёр по команде Рифат Жемалетдинов.
«Зе Луиш при выходе один на один был обязан покатить на партнёра, но не сделал этого. Не знаю почему, это вопрос к нему. Может, не посмотрел, может, партнёр не кричал. Но в таких моментах интуитивно нужно знать, что человек бежит справа. Я говорил, что он должен играть, потому что это как раз тот футболист, который навязывает борьбу, цепляется, бьётся. Первый пас он сделал, а если бы и второй сделал, то вообще был бы героем. В любом случае он был одним из лучших, всю борьбу выигрывал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 28 октября 2020
-
00:27
-
00:22
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 27 октября 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:18
-
23:12
-
23:12
-
23:10
-
23:03
-
22:49
-
22:48
-
22:34
-
22:24
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:31
-
21:10
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:27