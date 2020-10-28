Созин: все кричат про хороший результат «Локо» с «Баварией». Вообще-то они проиграли!

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).
«Сначала не хотелось говорить про «Локомотив». Да, они сыграли хорошо, а во втором тайме даже смело. Но сейчас все кричат про хороший результат с «Баварией». Вообще-то «Локомотив» проиграл! Чего мы их хвалим-то? Они не получили очки, не принесли ничего для России в таблицу коэффициентов. Хороший результат – это победа.
Да, мне сейчас начнут возражать, что «Локомотив» играл с «Баварией». Да пожалуйста, я не спорю, что немецкая команда выше классом, но у всех игроков по две ноги, руки и одна голова. Но результат неудовлетворительный! Замечу для «Локомотива»: да, качество игры позволяет надеяться, что осечек, таких как с «Ротором», будет меньше, но для спортивной задачи побеждать в Лиге чемпионов этого недостаточно. Многие хвалят «Локо» за проигрыш, за хороший результат во вчерашнем матче. Я не понимаю логики и не вижу здравого смысла в этих словах. Футболисты читают это и успокаиваются. А как по-другому? Ну проиграли и проиграли… Зато как хорошо играли! Радостные крики после поражения принижают спортивную составляющую. Футбол – не фигурное катание, где оценки ставят за красивую программу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 28 октября 2020
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