ФИФА отклонила жалобу «Ньюэллса» по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»

ФИФА отклонила иск «Ньюэллс Олд Бойз» по трансферу аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе из римской «Ромы» в московский «Спартак», утверждает La Capital.

Понсе перешёл в российский клуб летом 2019 года за € 3 млн. Кроме того красно-белые за ту же сумму купили вратаря «Ромы» Андреа Романьоли. «Ньюэллс Олд Бойз» полагалось 40% от суммы трансфера Понсе, но «Рома» значительно снизила сумму компенсации, включив в сделку Романьоли. В связи с этим аргентинский клуб хотел получить дополнительно € 2,4 млн, но получил отказ от ФИФА. Впрочем, у аргентинцев есть ещё вариант обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Комиссия по статусу игроков ФИФА отклонила иск „Ньюэллс Олд Бойз“. Они хотят получить доказательства. Но как мы можем получить документ, в котором «Рома» и «Спартак» договорились продать игрока за ту сумму, о которой мы говорим?» — сказал адвокат аргентинского клуба Мартин Монтойя.