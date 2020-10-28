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«Давайте ребята!» Роналду записал видео в футболке «Ювентуса»

«Давайте ребята!» Роналду записал видео в футболке «Ювентуса»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал туринский клуб перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Давайте, ребята! Все вместе! До конца!» — написал Роналду в своём «твиттере», прикрепив видео, как он занимается на беговой дорожке в футболке «Ювентуса».

Стало известно, что Роналду не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», поскольку тесты по-прежнему выявляют у него заражение Covid-19. Инфекция у португальца была обнаружена ещё 13 октября, когда он находился в расположении сборной. Впоследствии 35-летний форвард вернулся в Италию в надежде вернуться в строй к матчу с «Барселоной», однако ему не удалось.

Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится сегодня, 28 октября. Начало встречи — в 23:00 мск.

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