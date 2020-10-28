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«Ювентус» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Ювентус» — «Барселона»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

«Ювентус» — «Барселона»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 28 октября, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Ювентусом» и «Барселоной». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ювентус» — «Барселона» на «Чемпионате».

Обслужит матч нидерландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели, ассистировать будут судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный судья — Аллард Линдхут.

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Дибала — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Барселоной»
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