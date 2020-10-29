Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживала матч словенская бригада арбитров под руководством Матея Юга, ассистировали судьи на линиях Томаж Кланчник и Грега Кордеж.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Поль Погба. На 74-й минуте английский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Маркуса Рашфорда с передачи Бруну Фернандеша. Через несколько минут счёт до крупного довёл Рашфорд, оформив дубль. На 87-й минуте четвёртый гол забил Антони Марсьяль с пенальти. В компенсированное время окончательный счёт установил Рашфорд, оформил хет-трик.

«Манчестер Юнайтед», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «РБ Лейпциг» (3) — на 3-м месте.

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
28 октября 2020, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Гринвуд – 21'   2:0 Рашфорд – 74'   3:0 Рашфорд – 78'   4:0 Марсьяль – 87' (пен)   5:0 Рашфорд – 90+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020