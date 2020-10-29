«Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживала матч словенская бригада арбитров под руководством Матея Юга, ассистировали судьи на линиях Томаж Кланчник и Грега Кордеж.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Поль Погба. На 74-й минуте английский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Маркуса Рашфорда с передачи Бруну Фернандеша. Через несколько минут счёт до крупного довёл Рашфорд, оформив дубль. На 87-й минуте четвёртый гол забил Антони Марсьяль с пенальти. В компенсированное время окончательный счёт установил Рашфорд, оформил хет-трик.
«Манчестер Юнайтед», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «РБ Лейпциг» (3) — на 3-м месте.
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