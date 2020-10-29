«Ювентус» ответил «Барселоне». Каталонцы ранее пошутили над итальянским клубом и Роналду

Пресс-служба «Ювентуса» отреагировала на шутку коллег из «Барселоны» после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).



После встречи сине-гранатовые опубликовали в «Твиттере» фотографию нападающего Лионеля Месси и обратились к туринцам, пошутив над форвардом «бьянконери» Криштиану Роналду: «Рады, что вы смогли посмотреть на козла (каталонцы использовали эмодзи этого животного, которое на английском называется Goat. Это отсылка к аббревиатуре GOAT (Greatest Of All Time – величайший во все времена). – Прим. «Чемпионата») на своём поле».



Ответ «старой синьоры» не заставил долго ждать: «Вы, наверное, искали его не в том словаре. Мы привезём вам настоящего на «Камп Ноу». Так в итальянском клубе намекнули, что Роналду, не сыгравший во вчерашнем матче из-за очередного положительного теста на коронавирус, примет участие во второй встрече.

«Барселона» подшутила над «Ювентусом» после победы в матче Лиги чемпионов