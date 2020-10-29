Влашич рассказал о лидерах загребского «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, выступавший за хайдукский «Сплит», назвал ключевых футболистов загребского «Динамо».
«Лидеры в стане соперников? У них отличный голкипер, Доминик Ливакович. Это основной вратарь сборной Хорватии. Выделю капитана, Адрияна Адеми из Македонии, полузащитника. Думаю, они вдвоём — самые важные игроки для команды.
Экс-игрок загребского «Динамо» Никола Моро — да, хороший футболист. Есть интересная история — он родился в маленьком городке недалеко от Сплита. Всю свою жизнь он является фаном «Хайдука». Но лет в 11 или 12 переехал в Загреб, их предложение было лучше. И всё равно даже после этого он не раз публично говорил о своей любви к «Хайдуку». Фанаты обеих команд восприняли это с уважением. Он не «переобувался», и нужно иметь характер, чтобы такое сказать. На поле Никола отдавал себя полностью на благо «Динамо», люди это видели", — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.
Сегодня, 29 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Динамо» Загреб. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.
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