Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму подколенного сухожилия

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0), сообщает официальный сайт каталонского клуба.

У футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия. Повреждение является несерьёзным, но сроки восстановления игрока не разглашаются.

Рональд Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Бостон Ривер», сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в двух матчах чемпионата Испании (один — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2023 года.