«Бенфика» продлила беспроигрышную домашнюю серию в Лиге Европы до 23 матчей
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы лиссабонская «Бенфика» разгромила льежский «Стандард» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 49-й минуте автором забитого мяча стал Пицци, который реализовал 11-метровый. На 66-й минуте преимущество португальского клуба с пенальти увеличил Джан-Лука Вальдшмидт. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Пицци, которому ассистировал Эвертон.
Лиссабонская команда продлила домашнюю серию без поражений в Лиге Европы до 23 матчей, одержав 19 побед и 4 раза сыграв вничью.
По итогам двух туров «Бенфика», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Стандард» (0) — на последнем, 4-м месте.
«Бенфика» разгромила «Стандард» благодарю дублю Пицци
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