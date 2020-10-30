В матчах 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА произошли замены арбитров

В матчах 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА произошли замены арбитров.



Вместо Алексея Стипиди в качестве ассистента видеопомощника арбитра на матч «Спартака» и «Ростова» назначен Игорь Демешко. Произошла также замена ассистента главного судьи в матче «Ротор» – ЦСКА. Вместо Андрея Гурбанова назначен Дмитрий Березнёв. Замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус.

Встреча «Спартака» и «Ростова» намечена на завтра, 31 октября. Начало — в 16:30 мск. Матч «Ротор» — ЦСКА пройдёт 1 ноября. Начало — в 16:30 мск.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2020/2021 возглавляет «Спартак» с 27 очками в активе. На втором месте располагается ЦСКА (25). «Зенит» (24) замыкает тройку.