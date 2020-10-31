Суарес не попал в заявку «Атлетико» на матч Ла Лиги в преддверии игры с «Локомотивом» в ЛЧ
33-летний уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не попал в заявку клуба на выездной матч 8-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».
Публикация доступна в «твиттере» «Атлетико».
Как сообщает Football Espana, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен стартом Суареса за «матрасников» и стремится распределить нагрузку на форварда так, чтобы уругваец был в оптимальных кондициях перед важными играми в ноябре с московским «Локомотивом» и «Барселоной».
В текущем сезоне Луис Суарес провёл за «Атлетико» 7 встреч, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, что матч между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико» состоится 3 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало игры – 20:55 мск.
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