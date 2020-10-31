Томас Тухель вновь раскритиковал календарь «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель раскритиковал календарь матчей команды.
«Мы собираемся убить игроков. Я всегда говорил об этом. Мы собираемся убить их, потому что есть важная связь между подготовкой, выступлением и отдыхом. В футболе это всегда падает на величайших игроков, потому что они всегда будут играть за свою страну. Они играют во время перерыва, они путешествуют, и это, на мой взгляд, слишком много. У них нет фазы восстановления, чтобы позволить им вернуться, и этапа подготовки. Это не секрет, это бывает в спорте. Подготовка влияет на травмы и результативность», — приводит слова Тухеля Goal.
Напомним, ранее травму получил бразильский нападающий Неймар. Предстоящий матч «ПСЖ» с «Нантом» станет для парижан пятой игрой за последние 16 дней.
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