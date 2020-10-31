Эджуке получил вызов в сборную Нигерии на матчи отбора Кубка Африки
Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке вызван в расположение национальной команды Нигерии для участия в матча отборочного турнира Кубка Африки с национальной командой Сьерра-Леоне.
Вызов в сборную Нигерии получил также бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса, который находится в статусе свободного агента.
22-летний Эджуке дебютировал в составе сборной Нигерии 13 октября 2020 года. Нигерийская команда проведёт матчи отбора Кубка Африки со сборной Сьерра-Леоне 13 и 17 ноября.
Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Эджуке принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.
Олич: ЦСКА серьёзно усилился, Эджуке произвёл на меня наибольшее впечатление
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