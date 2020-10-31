«Ахмат» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Ахмат» — «Краснодар». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Краснодар» набрал 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).
- 31 октября 2020
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:31
-
14:21
-
13:52
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:18
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:09
-
11:53
-
11:36
-
11:20
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:40